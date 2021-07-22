Археологи приступили к раскопкам в районе села Великая Шишовка

Археологи находят обломки керамических сосудов и каменные предметы быта древних поселений. Фото: пресс-служба Донецкого республиканского краеведческого музея

Возле села Великая Шишовка, что расположено в Шахтерском районе, начались раскопки. Сотрудники научно-методического отдела охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея изучают место расположение весенне-летнего сезонного поселения, датируемое концом VIII – серединой IX веков нашей эры.

Хоть данная территория и не отличается мощным культурным слоем, но раскопки здесь ведутся уже не первый год. Летом прошлого года археологи нашли многочисленные обломки керамических сосудов, амфор, горшков, корчаг и других изделий. Некоторые из них могут быть фрагментами найденных ранее сосудов, что позволяет провести их более полную реставрацию.

В числе находок археологов также оказались каменные предметы бытового назначения. Особый интерес вызывает яма в одном из раскопов. Возможно, что это было место древнего очага, который использовали жителей поселения.

Как отмечают в краеведческом музее, все это имеет большое значение для изучения средневековой истории донецких степей.

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