В Донецке возле гигантских роботов достраивают парковую зону

Возле гигантских роботов в Донецке появится парковая зона. Фото: скриншот видео youtube.com / КАМАЗ Донецк

Казалось бы, еще недавно только появилась новость о том, что в Донецке возле «КАМАЗ - центра» планируют построить новый парк с детской площадкой, как уже его достраивают – остались последние штришки.

Парк будет открыт рядом с ранее установленными роботами, которые уже успели полюбиться горожанам.

Дончане с восхищением публикуют в сети фото и видео новенького места для отдыха взрослых и развлечений детей.

- Качели, карусели, все чинно и благородно, приятно и взглянуть на это место и находиться там, - пишет в соцсетях Ирада Софовна. – Большой плюс для жителей нашего города.

- Хоть и находится эта красота не близко от нашего дома – будем туда ходить гулять, - говорит Светлана Тищенко. – Спасибо тем, кто не ломает, а созидает.

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