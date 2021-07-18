Чем рискуют дончане, купаясь в прудах и Кальмиусе

Купаться в пресных водоемах не безопасно Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

С наступлением жаркой погоды тысячи дончан устремились к воде – поехали отдыхать на Азовское море или пошли на ближайший пруд. Переполнены пляжи Седово, много людей в Безыменном - и это понятно и закономерно.

Однако выбор в пользу пресного водоема, к примеру водохранилища реки Кальмиус, мягко говоря, не продуман до конца.

- В пресных водоемах из-за заиленности создаются условия для размножения кишечных палочек, патогенных микроорганизмов, - предупреждает Минздрав ДНР.

По данным Республиканского центра санэпиднадзора, концентрация опасных бактерий близ некоторых стихийных пляжей превышена в 48 раз! И это еще не все «радости», которые можно получить, просто искупавшись в пруду или реке.

- Стоячая вода в пресных водоемах – идеальная среда для размножения гельминтов (червей-паразитов – Ред.), - акцентирует внимание заведующий отделением коммунальной гигиены центра Светлана Коваленко.

Ил и застойная вода не единственная причина для беспокойства.

- Утки только с берега кажутся такими милыми, - отмечает кандидат биологических наук Владимир Еремеев. – На их клювах и перьях можно обнаружить яйца и личинки паразитических червей. Человеку они вполне передаются, вызывая зуд и раздражение кожи. Так что, если вас угораздило искупаться в пруду или озере и рядом с вами села на воду утка – выходите из воды и ищите ближайший душ. Там, где они живут постоянно, вообще купаться не стоит.

Получается, что выбор у жителей Донецкой Народной Республики невелик.

- Единственным пригодным водоемом для купания является Азовское море, - утверждают специалисты Минздрава.

И, конечно, в воду надо идти трезвым. По данным МЧС, только за пятницу и субботу в водоемах ДНР утонули четыре человека.

Что делать, если потянуло на реку:

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности:

Ни в коем случае не глотать воду из водоема.

Не купаться, если есть повреждения кожи.

После купания в водоеме обязательно принять душ.

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