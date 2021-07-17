В последние дни июля в Донецке сохранится жаркая погода Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Который день в Донецке сохраняется жаркая погода. Горожане шутят в сети: «То ливни невероятные, то невыносимая жара. Что дальше? Снег пойдет?» На вопрос «что дальше?» ответили синоптики. По предварительным прогнозам, в ближайшие дни сохранится жаркая погода.

Температура днем на следующей неделе будет колебаться от 26 до 32 градусов тепла в тени. При этом, в начале и средине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозой. Хотя, велика вероятность, что прогнозы не оправдаются. По крайне мере, на это надеются сами дончане, которые устали от непрекращающихся дождей в июне.

- Урожай спасаем, как можем. Хотя не все в наших силах. Черешня и клубника уже погнила, яблоки осыпаются. Теперь, от постоянных дождей, а затем от невыносимой жары, пропадает виноград, - сетуют дачники.

Стоит надеяться лишь на сбалансированный август. В последний месяц лета синоптики прогнозируют небольшие дожди и умеренную жару.

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