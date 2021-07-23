В Зуевке автомобилисты проведут чемпионат по ралли

Организаторы обещают, что будет зрелищно и горячо Фото: Олег УКЛАДОВ

24 и 25 июля в Харцызске и Зуевке пройдет второй этап чемпионата ДНР по автомобильному спорту «Союз-21» в дисциплине «Ралли». Об этом сообщили в Федерации автомобильного спорта Донецкой Народной Республики.

- Приглашаем всех автолюбителей в эти выходные принять участие в соревнованиях и обещаем, что будет незабываемо и горячо. Ожидается, что в гонке будут участвовать более 20 экипажей, - рассказали организаторы.

Уточняется, что регистрация участников будет проходить в Харцызске. Затем экипажам выдадут на руки маршрутные документы, проведут административную проверку и выстроят автомобили для открытия. Затем автомобилисты смогут «прощупать» дорогу. Главный этап соревнований состоится в воскресенье, 25 июля, на грунтовой трассе ландшафтного парка «Зуевский».

Напомним, что первый этап республиканского турнира по автоспорту проходил в Зуевке еще в мае. Тогда в нем приняли участие 17 экипажей.

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