В Зуевке автомобилисты проведут чемпионат по ралли

Организаторы обещают, что будет зрелищно и горячо
Фото: Олег УКЛАДОВ
24 и 25 июля в Харцызске и Зуевке пройдет второй этап чемпионата ДНР по автомобильному спорту «Союз-21» в дисциплине «Ралли». Об этом сообщили в Федерации автомобильного спорта Донецкой Народной Республики.
- Приглашаем всех автолюбителей в эти выходные принять участие в соревнованиях и обещаем, что будет незабываемо и горячо. Ожидается, что в гонке будут участвовать более 20 экипажей, - рассказали организаторы.
Уточняется, что регистрация участников будет проходить в Харцызске. Затем экипажам выдадут на руки маршрутные документы, проведут административную проверку и выстроят автомобили для открытия. Затем автомобилисты смогут «прощупать» дорогу. Главный этап соревнований состоится в воскресенье, 25 июля, на грунтовой трассе ландшафтного парка «Зуевский».
Напомним, что первый этап республиканского турнира по автоспорту проходил в Зуевке еще в мае. Тогда в нем приняли участие 17 экипажей.
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