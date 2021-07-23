На Украине школьную команду по баскетболу назвали именем Гитлера

Украина буквально напичкана ультраправой идеологией, и под ее влияние все чаще попадает молодежь Фото: Нигина БЕРОЕВА

В подконтрольном Украине городе Новомиргород на школьных соревнованиях по уличному баскетболу выступила команда под «звучным» названием «Гитлеровцы». На инцидент обратил внимание бывший замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский, который рассказал об этом в фейсбуке.

По словам мужчины, он вначале подумал, что ослышался. Но школьники название подтвердили.

- Неужели организаторов соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель ничего не смутило? Представители горсовета будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»?! Полиция на площади также присутствовала. Но самое страшное, что площадь полна людей и это никого не смущает, - написал он.

Видимо, слова Немировского возымели действие и вопиющий факт все же устранили - со школьниками провели разъяснительную работу и сменили название коллектива.

- Выяснилось, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми с нацистской символикой, поэтому дети не увидели в названии ничего предосудительного, а хотели произвести впечатление, - попытался замять ситуацию глава Новомиргорода Игорь Забажан.

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