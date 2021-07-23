В Донецке в пруду утонула девушка

Происшествие случилось на пруду «Сахалин» в Буденновском районе столицы. Фото: МЧС ДНР

Сегодня в Буденновском районе столицы во время купания в пруду утонула 20-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

- Из пруда «Сахалин» достали тело девушки 2001 года рождения и передали полицейским. В операции участвовали 4 человека личного состава, - рассказали спасатели.

В ведомстве также сообщили об оказании в этот день неотложной помощи горнорабочим Республики. Срочная госпитализация потребовалась двум шахтерам ДНР.

- В поселке Давыдовка вызов поступил с шахты «Шахтерская - Глубокая» предприятия «Торезантрацит». Помощь нужна была машинисту подземных установок 1978 года рождения, его отвезли в больницу. На шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке помогли пострадавшему горнорабочему 1983 года рождения, его также госпитализировали, - уточнили детали в службе.

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