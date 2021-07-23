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Общество23 июля 2021 18:48

День шахтера в ЛНР - 2021: Горняки «Востокуголь» заступили на трудовую вахту

Награждение победителей профессионального соревнования пройдет на День шахтера в ЛНР - 2021
Ирина ДМИТРИЕВА
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Трудовая вахта продлится до 20 августа. Фото: РТК «Востокуголь»

Трудовая вахта продлится до 20 августа. Фото: РТК «Востокуголь»

День шахтера в ЛНР - 2021 горняки встретят старой шахтерской традицией - на угледобывающих предприятиях республиканской топливной компании «Востокуголь» объявили месячник высокопроизводительного и безопасного труда. Об этом сообщили на государственном предприятии.

Угольщики примут участие в трудовом соревновании по прохождению горных выработок и добыче угля, переработке и выпуску угольной продукции.

- Начало предпраздничной трудовой вахты - особое событие в жизни горняков. Мы возрождаем давнюю шахтерскую традицию. В силу определенных причин в прошлый раз шахтеры мерялись силами в профессионализме и мастерстве в нашем регионе в 2013 году, - рассказал директор по производству РТК «Востокуголь» Евгений Кундрюков.

Сообщается, что трудовая вахта продолжится до 20 августа, а победителей наградят во время торжественного собрания, посвященного предстоящему празднованию Дня шахтера.

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