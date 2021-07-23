День шахтера в ЛНР - 2021: Горняки «Востокуголь» заступили на трудовую вахту

Трудовая вахта продлится до 20 августа. Фото: РТК «Востокуголь»

День шахтера в ЛНР - 2021 горняки встретят старой шахтерской традицией - на угледобывающих предприятиях республиканской топливной компании «Востокуголь» объявили месячник высокопроизводительного и безопасного труда. Об этом сообщили на государственном предприятии.

Угольщики примут участие в трудовом соревновании по прохождению горных выработок и добыче угля, переработке и выпуску угольной продукции.

- Начало предпраздничной трудовой вахты - особое событие в жизни горняков. Мы возрождаем давнюю шахтерскую традицию. В силу определенных причин в прошлый раз шахтеры мерялись силами в профессионализме и мастерстве в нашем регионе в 2013 году, - рассказал директор по производству РТК «Востокуголь» Евгений Кундрюков.

Сообщается, что трудовая вахта продолжится до 20 августа, а победителей наградят во время торжественного собрания, посвященного предстоящему празднованию Дня шахтера.

Читайте также

Добыча угля в ЛНР увеличилась в разы

За короткое время компании «Востокуголь» удалось ввести в эксплуатацию 8 новых лав (подробнее)