Добыча угля в ЛНР увеличилась в разы

С момента создания предприятия горняки РТК «Востокуголь» подняли на-гора 4,5 млн тонн угля. Фото: vostokugol.com

Республиканская топливная компания «Востокуголь» смогла за короткое время обеспечить рентабельность всех своих предприятий, в том числе 17 шахт. Для этого ввела в эксплуатацию 8 новых лав. Об этом сообщил председатель комитета Народного Совета ЛНР по вопросам промышленной и аграрной политики Сергей Диденко.

- Были введены в работу 3 выемочных участка. Суточная нагрузка на очистной забой составила от 800 до 1 500 тонн, - рассказал он.

При этом уточнил, что среднесуточная добыча угля на предприятиях ЛНР увеличилась и продолжает расти, а вместе с ней растет и заработная плата у рабочих.

Напомним, компания «Востокуголь» приступила к деятельности 1 мая 2020 года, в нее входит 22 производственных подразделения, в том числе 6 шахтоуправлений. В рамках внутренней кооперации компания сотрудничает с десятками предприятий Республики - прежде всего, в машиностроительной отрасли, а также также обеспечивает работой железную дорогу ЛНР.

Читайте также

Работу в ДНР в 2020 году через центры занятости нашли почти 20 тысяч человек

Работу в ДНР в 2020 году искали почти 33 тысячи человек (подробнее)