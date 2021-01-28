Рабочие специальности востребованы всегда Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Постоянную работу в ДНР в 2020 году через центры занятости нашли почти 20 тысяч человек. Об этом сегодня сообщила заместитель директора Республиканского центра занятости ДНР Тамара Цурикова.

- В 2020 году на учете в центрах занятости Республики состояло 32,9 тысячи человек. Трудоустроено при содействии центров занятости в 2020 году 27,4 тысячи человек, из них на постоянное место работы - 19,3 тысячи человек, - рассказала Тамара Цурикова.

По ее словам, одной из мер поддержи во время поиска работы являются работы временного характера. В прошлом году центрами занятости были заключены договоры с 458 работодателями на создание временных рабочих мест. Больше 8 тысяч человек были трудоустроены временно.

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