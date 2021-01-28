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Общество

В прифронтовой Горловке ищут хозяев для брошенных собак

Основанный во время войны приют «Карма» уже раздал не одну сотню четвероногих
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Охраннице Ладе нравится, когда ее выгуливают. Фото: «Карма»

Охраннице Ладе нравится, когда ее выгуливают. Фото: «Карма»

Недавно 14-летний житель прифронтовой Горловки Валера привел на своем поводке в мини-приют для животных «Карма» метиса овчарки. Он ее увидел в своем дворе 245-го квартала, что в Центрально-Городском районе. Собаку гоняли дворовые псы и покусали ее.

- Валера попросил забрать худую Ладу (так мальчик назвал собаку) с несчастными глазами, - вспоминает в беседе с корреспондентом «КП» руководитель горловского мини-приюта для бездомных живоных «Карма» Елена Ванина. – Его родители были категорически против оставить овчарку – самим есть нечего. Но и мы сразу не могли забрать животное в переполненный приют. Поэтому он упросил родителей забрать Ладу на несколько дней на передержку, и как только у нас освободилось место, мы приняли ее.

Охраннице Ладе нравится, когда ее выгуливают. Фото: «Карма»

Охраннице Ладе нравится, когда ее выгуливают. Фото: «Карма»

В первые дни, когда волонтеры выгуливали Ладу, она вырвалась с поводком и убежала к Валере. Мальчику снова пришлось привести ее в приют. Он рассказал, что, когда вырастет, заведет точно такую собаку.

Елена Ванина искала хозяев овчарки в социальных сетях больше месяца.

- По-видимому, они завезли ее в чужой район и бросили, - говорит она.

В «Карме» Ладу вылечили. Теперь молодой холеной овчарке ищут новых хозяев. Лада – умная собака; охранница, попусту не гавкает.

НЕ ДЕРЖИТЕ БОЛОНКУ НА ЦЕПИ

Сейчас в горловском приюте ищут хозяев еще одной собаке по кличке Лев. Он похож на болонку.

- Маленькую собачку нашла волонтер Илона на остановке общественного транспорта «Стирол», - рассказывает Елена. - Она забилась под лавочку и тряслась. На ней был ошейник со сломанным карабином. Неужели небольшая болонка может сама сорвать карабин и пуститься в бега?..

Найденную собачку ветеринар подстриг под льва. Ее так и назвали – Лев. Фото: «Карма»

Найденную собачку ветеринар подстриг под льва. Ее так и назвали – Лев. Фото: «Карма»

Как уже сообщала «КП», основательница горловского мини-приюта «Карма» Елена Ванина начала подбирать бездомных животных летом 2014 года, когда в городе их стало особенно много. В связи с активной фазой боевых действий горловчане выезжали семьями, а домашних питомцев выпускали на улицу.

ЧТО НАДО, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ЖИВОТНОЕ ИЗ ПРИЮТА

- Животных отдаю только кастрированными и людям, у которых есть свое жилье. Ведь в съемные квартиры с четвероногими не пускают, - говорит Елена. Желающие взять себе домашнего питомца проходят собеседование. Сейчас в мини-приюте «Карма», существующем на личные средства семьи его хозяйки, обитают двенадцать собак (половина щенков) и несколько десятков кошек. Приюту помогают неравнодушные жители.

Контактный номер телефона горловского мини-приюта «Карма»: (071) 310-71-00

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