На Исаковском водохранилище в ЛНР чуть не погибли двое подростков

В разгар лета сотни жителей устремляются поближе к воде. Фото: МЧС ЛНР

С наступлением жаркой погоды работы у спасателей прибавилось. В разгар пляжного сезона то и дело возникают случаи, когда им приходится вызволять из воды тонущих людей. На Исаковском водохранилище сотрудники МЧС ЛНР спасли на днях двух 16-летних подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- 21 июля при наблюдении за акваторией сотрудник Перевальской спасательной водолазной станции Владимир Еременко заметил в бинокль парня и девушку, находящихся примерно на середине водоема. Молодые люди, видимо, нуждались в помощи - они активно махали руками, - рассказали работники службы.

Прыгнув в катер, спасатели быстро подплыли к подросткам, вытащили их из воды и доставили на берег. Оказалось, что те захотели переплыть водоем, но уже на полпути поняли, что устали и доплыть не смогут. Хорошо, что рядом оказались люди и смогли помочь.

В ведомстве отметили, что такие случаи - не редкость. С начала года на водоемах Республики спасли от гибели 11 человек.

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