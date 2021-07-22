Погода в Донецке: 23 июля ожидается солнечная и ветряная погода

23 июля ожидается солнечная и ветряная погода Фото: Екатерина Сорока

Погода в Донецке 23 июля не будет сильно отличаться от той, что была накануне. До рассвета в столице ДНР небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут. Весь остальной день будет стоять ясная и ветряная погода. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +16 до +26 градусов. Скорость воздушных потоков составит в среднем 9 – 12 метров в секунду. Дуть будет в северном направлении. Атмосферное давление: 741 – 742 миллиметра ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. Наши предки заметили, если в этот день случится глухой гром, то это к тихому дождю. В случаях, если гром гулкий, то будет ливень.

Также с того времени до нас дошло ценное замечание для рыбаков. Если раздается гром в постный день, то есть среду или пятницу, то у них будет хороший улов рыбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что творится с летом? Дончане обсуждают погоду, девиз которой «из крайности в крайность»

Несколько дней в Донецке стояла невыносимая жара, а до этого были непрекращающиеся ливни (подробнее)