Что творится с летом? Дончане обсуждают погоду, девиз которой «из крайности в крайность»

На смену ливням - пришла знойная жара. Фото: zen.yandex.ru / КП - Донецк

В соцсетях дончане поделились на два лагеря. Одни сетуют на резко переменную погоду, другие напоминают остальным о бедах, которые из-за непогоды выпали на многие регионы России.

- У нас хоть такого не было, и на том спасибо. В этом году у погоды девиз «из крайности в крайность». И это только середина лета, - говорит дончанка Ирина.

- Что творится с летом? - задается вопросом Светлана.

Больше всего негодуют дачники.

- Урожая считай нет. То солнца не было, то жара, что завязь никакая, - говорит огородник из Донецка Леонид Степанович. - Виноград, черешня, огурцы... все пострадало. Даже град был у сестры в Моспино, вот огороду досталось.

Остается надеяться, что в ближайшее время погода наладится.

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