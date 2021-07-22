Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 12:33

Что творится с летом? Дончане обсуждают погоду, девиз которой «из крайности в крайность»

Несколько дней в Донецке стояла невыносимая жара, а до этого были непрекращающиеся ливни
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
На смену ливням - пришла знойная жара. Фото: zen.yandex.ru / КП - Донецк

На смену ливням - пришла знойная жара. Фото: zen.yandex.ru / КП - Донецк

В соцсетях дончане поделились на два лагеря. Одни сетуют на резко переменную погоду, другие напоминают остальным о бедах, которые из-за непогоды выпали на многие регионы России.

- У нас хоть такого не было, и на том спасибо. В этом году у погоды девиз «из крайности в крайность». И это только середина лета, - говорит дончанка Ирина.

- Что творится с летом? - задается вопросом Светлана.

Больше всего негодуют дачники.

- Урожая считай нет. То солнца не было, то жара, что завязь никакая, - говорит огородник из Донецка Леонид Степанович. - Виноград, черешня, огурцы... все пострадало. Даже град был у сестры в Моспино, вот огороду досталось.

Остается надеяться, что в ближайшее время погода наладится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке началась подготовка ко Дню города

Об этом сообщил глава столичной администрации (подробнее)