Армия Украины подтянула к фронту реактивные установки «Смерч» и ракетные комплексы С-300

Армия Украины усилила свои рубежи на фронте в Донбассе. Фото: пресс-центр штаба ООС

Армия Украины усилила свои рубежи на фронте в Донбассе. К фронту были доставлены реактивные установки, ствольная артиллерия и системы противовоздушной обороны. Об этом доложил заместитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

На сегодняшний день оборонному ведомству ДНР известно, что на ж/д станции Константиновки, что находится примерно в 23 километрах к северо-западу от Горловки, размещены два зенитных ракетных комплекса С-300. Кроме того, неподалеку в ангарах аграрного предприятия села Кондратовка спрятаны две установки реактивной системы залпового огня «Смерч».

Группировка «Восток» также получила вооружение. В том числе два зенитно-ракетных комплекса С-300, буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». В районе, где их оставили, боевики вооруженных формирований ограничили работу патруля мониторинговой миссии ОБСЕ. Поскольку они могут зафиксировать нарушения Минских договоренностей.

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