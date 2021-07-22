Юг ДНР на время остался без электричества из-за непогоды

В Минэнергетики пообещали, что ремонтные работы будут завершены в кратчайшие сроки Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 22 июля в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР отключились несколько высоковольтных линий электропередач. Из-за чего больше четырех тысяч абонентов остались без электричества. Специалисты в усиленном режиме исправляют неполадки и постепенно возвращают электроснабжение в населенные пункты.

— Жители юга ДНР первыми ощутили на себе всю мощь непогоды, в Новоазовском и Тельмановском районах с утра бушуют дожди с грозами в отдельных местах с градом, усиленные резкими порывами ветра. Аварийно-ремонтные бригады Приазовского и Тельмановского РЭС ГУП «Региональная энергопоставляющая компания» работают в усиленном режиме по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, — сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

По данным ведомства, из-за стихии были обесточены 139 трансформаторных подстанций. Уже восстановили подачу электричества в большую их часть. Свет вернули в дома почти трех тысяч абонентов. В социальные объекты напряжение подается по резервным схемам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что творится с летом? Дончане обсуждают погоду, девиз которой «из крайности в крайность»

Несколько дней в Донецке стояла невыносимая жара, а до этого были непрекращающиеся ливни (подробнее)