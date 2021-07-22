Войска Украины за сутки два раза нарушили перемирие, открыв огонь по окраинам ДНР

ВСУ применили ствольную артиллерию для обстрелов ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе за прошедшие сутки два раза нарушили перемирие, открыв огонь по населенным пунктам ДНР на мариупольском и донецком направлениях. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие населенные пункты: Веселое, Красный Октябрь. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 9 единиц, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в обстрелах населенных пунктов боевики применили мины калибром 82 миллиметров, противотанковые управляемые ракеты и ствольную артиллерию.

Представительство ДНР в Совместном центре попыталось задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. Однако украинская сторона на все обращения давала неизменный ответ – «обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня соблюдаем».

Несмотря на действия противника, жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период зафиксировано не было.

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