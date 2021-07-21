В Контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе назначили нового представителя ОБСЕ

Микко Киннунен. Фото: Твиттер

21 июля во время видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе нового спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунен пригласили в Донецк и Луганск.

- Мы пригласили г-на Киннунена чтобы лично ознакомиться с ситуацией в Донбассе. Такой опыт, на наш взгляд, поможет ему в выполнении своих обязанностей на посту спецпредставителя ОБСЕ в Контактной группе, - сказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее в МИД Финляндии заявляли, гендиректор по политическим вопросам внешнеполитического ведомства страны Микко Киннунен с 1 августа приступит к работе в качестве спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе.

В 2009-2013 годах Киннунен был послом Финляндии в Казахстане и Киргизии. Работал в посольствах страны в Москве и Вашингтоне и в постоянной миссии Финляндии в ООН.

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