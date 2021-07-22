«В Макеевке открылась бесплатная автомойка?» Соцсети обсуждают видео с порывом трубы над проезжей частью

Фото: Скриншот из видео vk.com / Макеевка

В Макеевке прорвало трубопровод. Напор воды хлынул на несколько метров вверх и раскинулся над проезжей частью. В этом месте автомобилисты приостанавливались на мгновение, чтобы сполоснуть машину. В социальный сетях назвали порыв трубы – «бесплатной автомойкой».

- В Макеевке открылась бесплатная автомойка? Ехал весь в пыли, из-за этой жары ее просто тьма, подъехал под искусственный дождик – и как новенький. Прямо-таки «бесплатная автомойка» открылась у нас в Макеевке, - написал Семен Пивоваров.

- Хоть это и плохо, что трубу прорвало, зато водители в это время не будут нарушать ограничение скорости, - считает Марина Игнатова.

Одних горожан умилило опубликованное видео с искусственным фонтаном, других – возмутило.

- Мы может из-за этой аварии сидим без воды в сорокаградусную жару. Из крана – ни капли, - сетует Валентин Козин.

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