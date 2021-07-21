22 июля в Донецке будет дождь, + 25 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 22 июля будет солнечно. Дождь с грозой.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +23 до +25 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

В этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

По прогнозам синоптиков, 23 июля в Донецке и ДНР будет солнечно, без осадков. На несколько градусов станет теплее.

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