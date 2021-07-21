Работа в Донецке и ДНР: В Республике ищут строителей, шахтеров и медиков

В Республике регулярно проходят ярмарки вакансий. Фото: Архив «КП»

Центры занятости ДНР готовы предоставить работу в Донецке и Республике более девятнадцати тысячам соискателей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Республиканского центра занятости Елена Голобородова.

Она подчеркнула, что предложения актуальны практически во всех сферах деятельности. Однако наиболее востребованы специалисты строительных специальностей, горнорабочие и медики.

На сегодня на учете в Республиканском центре занятости состоят 20 300 соискателей, еще порядка 2000 получили консультации без постановки на учет. За полгода было трудоустроено 8 221 человек.

Кроме того, 6000 жителей были задействованы во временных работах - восстановлении поврежденных в результате боевых действий домов и ремонте социальных объектов. Также они помогали в обслуживании инвалидов и пожилых людей. Временных работников привлекали и к благоустройству города.

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