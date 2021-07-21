ВСУ за сутки шесть раз нарушили «перемирие»

ВСУ за стуки шесть раз нарушили «перемирие». Фото: штаб ООС

ВСУ за сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по ее территории почти 60 боеприпасов. Об этом сообщило сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Зайцево (южное), Александровка, Лозовское, Безыменное, Новоласпа, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял крупнокалиберные минометы и гранатометы.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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