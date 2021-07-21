Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: В политической части переговоров по Донбассу глубочайшая стагнация

Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

В течение нескольких месяцев нет подвижек на политическом треке переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Вот уже восемь заседаний Контактной группы координатором ОБСЕ зачитывается практически один и тот же доклад, что, соответственно, очень ярко демонстрирует глубочайшую стагнацию переговорного процесса на политическом треке, - отметила Наталья Юрьевна.

Глава МИД уверена, что при желании со стороны Украины можно оперативно восстановить работу политподгруппы и начать диалог по реализации политической части Комплекса мер. Для этого Киеву нужно представить свою реакцию на предложения по разблокированию процесса и комментарии к проекту дорожной карты, подготовленному еще осенью прошлого года.

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