В Донбассе украинские военные потренировались сбивать беспилотники ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

В Донбассе украинские военные потренировались уничтожать беспилотники миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он отметил, что командование оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» продолжает нарушать мандат миссии.

- Боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины продолжают оттачивать свои навыки по уничтожению БПЛА СММ ОБСЕ. Так, 20 июля на полигоне в районе Дмитровки нами отмечены проведение тактико-специальных занятий в рамках совершенствования уровня подготовки расчетов противовоздушной обороны по поражению БПЛА с выполнением практических стрельб расчетов зенитной установки 1-го и 2-го батальонов бригады, - рассказал Александр Мазейкин.

Ранее неоднократно сообщалось, что украинские боевики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ. Теперь противник не только глушит разведывательные БПЛА миссии.

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