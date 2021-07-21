В ДНР возбудили уголовное дело против работников госпредприятия за хищение ГСМ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту присвоения работниками госпредприятия более 5 000 литров дизтоплива. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Республики.

- Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту присвоения должностными лицами одного из госпредприятий, осуществляющего деятельность в сфере ремонта и строительства дорог, вверенного им имущества, совершенного с использованием служебного положения, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следователи установили, что в течение четырех месяцев подозреваемые вносили заведомо ложные данные об объемах топлива в ведомостях прихода горюче-смазочных материалов и путевых листах. В результате ими присвоено и реализовано больше 5 000 литров дизтоплива на сумму почти 250 тысяч рублей.

Следствие продолжается.