В Донецке в травматологии будет костный банк

В Донецке на территории травматологии будет костный банк Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ближайшем будущем в Республиканском травматологическом центре появится остный банк. Об этом в интервью «КП» заявил республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев.

- Сейчас для проведения операций пациентам с костными кистами используем биоимплантаты московского или украинско-баварского производства. А скоро откроем специальный центр, где будем сами заготавливать требующуюся для пересадок человеческую костную ткань. Для этого у нас уже есть часть аппаратуры, - сообщил Владимир Николаевич.

Кстати, до войны в Донецкой травматологии, которая работает на базе научно-исследовательского института, был свой костный банк. Костные кисты – это тяжелое заболевание, требующее сложной операции. В Донецке врачи научились пустоты в костях закрывать биоимплантатами.

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Об этом «КП» сообщил республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев (подробности)