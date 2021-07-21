Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров: Киев должен найти в себе смелость признать свои ошибки

Алексей Никоноров. Фото: МИД ДНР

В Донбассе обстановка на линии соприкосновения будет оставаться напряженной, пока Киев не признает нарушений со стороны своих вооруженных формирований. Об этом по итогам минских переговоров заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

- Пока украинская сторона вместо глухого отрицания и обвинения нас в фальсификациях не отыщет в себе смелость признавать нарушения, совершаемые ВФУ, разбираться в них и наказывать виновных, ничего не изменится, - сказал Алексей Никоноров.

Украинские представители настолько одержимы установкой напрямую не контактировать и не взаимодействовать с республиками, что еще на старте отрицают любые конструктивные и рабочие предложения.

Ситуация в Донбассе остается напряженной. По данным СЦКК, украинские военные ведут огонь по всем направлениям. Больше половины обстрелов приходится на Донецк и его октрестности.

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