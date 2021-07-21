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Политика21 июля 2021 14:25

Киев уже почти год блокирует механизм оперативного реагирования на нарушения перемирия

Украинская сторона не признает, обстреливает республики Донбасса
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Киев уже почти год блокирует механизм оперативного реагирования на нарушения перемирия. Фото: штаб ООС

Киев уже почти год блокирует механизм оперативного реагирования на нарушения перемирия. Фото: штаб ООС

Киев уже почти год блокирует все возможные инициативы республик Донбасса по работе координационного механизма возобновления режима прекращения огня. Об этом заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

- При разработке документа с мерами по усилению режима прекращения огня координационный механизм вводился именно для прямого взаимодействия сторон на уровне СЦКК в действующем составе для оперативного реагирования на нарушения и их предотвращения. В последующем стороны должны были отладить его функционирование, - рассказал Алексей Никоноров.

Однако украинская сторона заблокировала работу механизма на первом же верифицированном миссией ОБСЕ позиционном нарушении в районе Шум под Горловкой.

22 июля прошлого года Контактная группа согласовала и подписала пакет мер контроля перемирия. Документ предполагает поиск и наказание нарушителей.

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