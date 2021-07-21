Большинство жителей подконтрольного Киеву Донбасса поддерживают Республику

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители подконтрольного Киеву Донбасса стали заложниками ситуации, и большинство из них поддерживает ДНР. Об этом в интервью французскому изданию «Политик энтернасьональ» заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Жители подконтрольного Киеву Донбасса время от времени даже обвиняют нас в том, что мы не заняли территории, на которых они живут, и, следовательно, бросили их на произвол украинских властей, - сказал Денис Пушилин.

Четыре года назад руководство ДНР и ЛНР запустило программу по воссоединению народа Донбасса. За это время помощь получили около 700 тысяч жителей подконтрольного Киеву Донбасса. Программа предусматривает оказание материальной помощи нуждающимся, предоставление им права пройти лечение в больницах Республики, а молодежи – возможности получать высшее образование в донецких вузах.

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