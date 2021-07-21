Украинские боевики обстреляли управляемыми ракетами окрестности аэропорта в Донецке. Фото: штаб ООС

Сегодня, 21 июля, украинские военные обстреляли окрестности села Веселое в северном пригороде Донецка – бывшую воздушную гавань. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины утром выпустили со стороны подконтрольного им Опытного три мины калибра 82 миллиметра, а со стороны Песок - две противотанковые управляемые ракеты, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Между там, украинская сторона снова проигнорировала запрос ДНР на установление «режима тишины». Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за сутки шесть раз нарушили «перемирие»

Под обстрелом оказались Зайцево, Александровка, Лозовское, Безыменное и Новоласпа (подробнее)