Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 226 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 226 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 20 июля проведено 558 исследований, из них выявлено 147 случаев заболевания и у 79 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в ведомстве

По данным Минздрава, в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 3 127 пациентов, выписаны - 39 435 человек, летальных случаев - 3473.

Между тем, с 18 марта выявлен 2081 пациент, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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