В ДНР возобновит работу «Стирол». Фото: ДАН

В начале сентября в Горловке возобновит производство химический завод «Стирол» . Об этом на совещании с Главой ДНР Денисом Пушилиным по вопросам развития АПК заявил министр промышленности и торговли Владимир Рущак.

- В первой декаде сентября запускаем мощности двух цехов большого производственного комплекса «Стирол» - по производству полимерной продукции и лакокрасочный, - сообщил Владимир Рущак.

Предприятие наладит выпуск капельной ленты, которую аграрии используют для полива. Сейчас ее закупают за пределами Республики, и доставка обходится недешево.

«Стирол» - ключевое предприятие химической промышленности Донбасса. Долгое время завод был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений и поставлял на рынок до 3 процентов мирового экспорта аммиака, а также других химических веществ и изделий.

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