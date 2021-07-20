21 июля в Донецке ожидается дождь с грозой, + 35 градусов

В Донецке и Донецкой Народной Республике 21 июля будет немного облачно. Дождь с грозой.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха достигнет отметки + 35 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

21 июля почитается память святого великомученика Прокопия. В народе святого Прокопия называли Жатвенником, поскольку в это время начинали вязать снопы. Также в этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе говорили: «Кто на Казанской женится, счастлив будет», поэтому в это время справлялось много свадеб. По этому дню судили о предстоящей зиме: «Что Казанская покажет, то и зима скажет». С 21 июля начинается самая сильная жара.

По прогнозам синоптиков, 22 июля в Донецке и ДНР пойдет дождь и станет прохладнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Горловки Роман Аникин: «С тех пор, как врачи прогнозировали мне одну неделю жизни, прошло уже 25 лет»

«Комсомолка» совместно с волонтерами помогает дончанам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах (подробнее)