В ДНР спасатели ввели особый противопожарный режим

В ДНР спасатели ввели в особый противопожарный режим. Фото: Архив «КП»

МЧС ДНР ввело особый противопожарный режим в связи с высоким классом пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- В связи с установлением пятого класса пожарной опасности на территории городов и районов введен особый противопожарный режим и дополнительно действуют «Правила пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима», - говорится в сообщении МЧС.

Запрещено сжигать стерни, использовать открытый огонь, применять пиротехнические изделия, выбрасывать окурки вдоль дорог, посещать леса и лесопосадки.

В МЧС также рекомендуют очистить от захламления горючими материалами лоджии, балконы и лестничные площадки домов, регулярно очищать территорию вблизи жилья от сухой растительности и мусора. За нарушение противопожарных мер предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.

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