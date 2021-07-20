Украинские боевики открыли огонь из 120-го калибра по Зайцево. Фото: штаб ООС

Сегодня, 20 июля, украинские военные обстреляли из крупнокалиберных минометов прифронтовой поселок Зайцево на севере Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 16.52 со стороны подконтрольной Киеву Жованки. Противник выпустил девять мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении представительстве ДНР в СЦКК.

О пострадавших и новых разрушениях пока не сообщается. В прифронтовом поселке около месяца было спокойно, хотя его разделила линия фронта.

В Зайцево проживают 1600 человек (до войны было 3500 жителей), в том числе 200 детей. За время вооруженного конфликта в поселке погибли около 90 мирных жителей, в их числе трое детей. Сегодня в Зайцево работают магазины, клуб, медпункт, библиотека и церковь.

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