Власти Донецка заявили о сбоях в работе электротранспорта

Каждый день на маршруты столицы среднем выходят 70 троллейбусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке штат водителей городского электротранспорта укомплектован всего на 39 процентов. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

- Поиск водителей ведется через подразделения Республиканского центра занятости, развернута целая информационная кампания - объявления размещаются в средствах массовой информации и салонах пассажирского транспорта. Помимо этого, есть возможность пройти обучение на учебно-курсовом комбинате «ДЭАТ», - рассказали в администрации города Донецка.

На текущий момент каждый день на маршруты столицы ДНР в среднем выходят 70 троллейбусов и 50 трамваев. Вместе с муниципальными автобусами они составляют 17 процентов от общего числа транспорта на городских маршрутах общего пользования. Остальные 83 процента - маршрутные такси. Их в день на улицы города выходит около 700 единиц.

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