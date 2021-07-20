21 июля в ДНР ухудшатся погодные условия

21 июля в ДНР резко ухудшатся погодные условия
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
21 и 22 июля в Донецкой Народной Республике изменятся погодные условия. Зной, от которого плавится асфальт, сменится сильными дождями, которые принесут прохладу. Дончане головные уборы сменят на зонты. Об этом передает Гидрометцентр МЧС ДНР.
- Дожди, местами сильные, грозы, шквалистый ветер, в отдельных городах и селах – град, - говорится в сообщении синоптиков Гидрометцентра МЧС ДНР.
Сейчас в Донецке и Республике держится жаркая погода. Без осадков. Столбик термометра достиг + 36 градусов.
Стоит надеяться лишь на сбалансированный август. В последний месяц лета синоптики прогнозируют небольшие дожди и умеренную жару.
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