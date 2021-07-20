Вакцинация – залог долголетия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 222 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 19 июля проведено 602 исследования, из них выявлено 149 случаев заболевания и у 73 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 3 065 пациентов, выписаны - 39 279 человек, умерли - 3455.

Между тем, с 18 марта 2021 года медики выявили 2 080 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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