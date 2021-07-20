Боятся быть пойманными на горячем: Украинские военные препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

В украинской армии созданы подразделения для подавлении каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские боевики пускают в ход средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Золотого. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Для недопущения фиксации нарушений со стороны 24-й бригады противник применил станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» из состава мобильных группы соответствующего 20-го отдельного батальона с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ в районе Золотого-4, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в украинской армии созданы специальные подразделения, которые специализируются на подавлении каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ. Вояки, больше всего насолившие международным наблюдателям, получают денежные премии и приоритетное право пойти в отпуск.

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