Начался очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе

Даже во время переговоров украинская сторона не прекращает обстрелов. Фото: штаб ООС

Переговоры рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе стартовали. Об этом сегодня сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР, представителя Республики в подгруппе Дарьи Морозовой.

Повестка дня предусматривает обсуждение трех ключевых тематических блоков.

- Приоритетными остаются вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами. Основной из них - выполнение Украиной своих обязательств по процессуальной «очистке» участников предыдущих обменов (лиц, переданных Республикам в декабре 2019 и апреле 2020 годов), - сказали в аппарате Омбудсмена ДНР.

Помимо этого, стороны намерены продолжить дискуссию, связанную с проблематикой работы пунктов пропуска на линии соприкосновения. Также ожидается рассмотрение темы активизации усилий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

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