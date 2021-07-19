Погода в Донецке: 20 июля ожидается жаркий и безоблачный день

Летняя жара только набирает обороты, предупреждают метеорологи
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
С самого утра в столице Донецкой Народной Республики установится жаркая и безоблачная погода. Осадков не предвидится, говорят синоптики.
Утром температура воздуха за окном составит +22…+30 градусов по Цельсию, днем воздух накалится до +35 градусов жары.
Ветер северо-западный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-741 миллиметр ртутного столба.
20 июля православная церковь отмечает день памяти преподобной Евдокии - княгини Московской. В народе этот день еще называли «Авдотья Сеногнойка», так как начиналось время затяжных дождей, от которых портилось сено. Наши предки говорили: «Сгребешь сено в кучи - так не страшись тучи». Они давно заметили: какая погода будет на Авдотью Сеногнойку, таким будет и весь ноябрь.
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