За ложное сообщение о минировании жителя Луганска оштрафовали на 110 тысяч рублей

Вызов экстренных служб - это не шутка, и последствия могут быть очень серьезными Фото: Артем КИЛЬКИН

Каменнобродский районный суд города Луганска вынес решение о взыскании штрафа в размере 110 тысяч рублей с жителя Луганска, который сообщил в службу МЧС ложную информацию о минировании. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики.

- 24 сентября прошлого года подсудимый с принадлежащего ему мобильного телефона сделал звонок в дежурную часть центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР по линии «101», во время которого анонимно сообщил о том, что заминировано домостроение, - разъяснили подробности инцидента в ведомстве.

На ложный вызов выехали сотрудники МЧС и правоохранители. Вряд ли «шутник» понимал, что все телефоны спасательных служб оснащены автоматической записью разговора, а современные технические средства могут быстро вычислить телефонного хулигана, которого обязательно привлекут к ответственности.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа размером 110 тысяч 240 рублей, - сообщили в Генпрокуратуре.

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