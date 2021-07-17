Ограбили и подожгли магазин: В Шахтерске задержали подозреваемых

злоумышленники ограбили и подожгли магазин. Фото: мвдднр.рус

В Шахтерске задержали двоих жителей, подозреваемых в краже из магазина и поджоге. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- В ходе следствия установлено, что 21-летний парень совместно со своим отцом, 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному сговору проникли в помещение магазина и похитили сигареты, пиво и продукты питания.

Всего подозреваемые украли товаров на сумму около 4 тысяч рублей.

-Покидая магазин, парень поджег одеяло в складском помещении и картонные коробки в кладовой с целью скрыть следы преступления, в результате чего в торговой точке произошел пожар, - рассказали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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