За грабежи в особо крупном размере, вымогательства и разбой: В ЛНР вынесли приговор бывшему коменданту Свердловска

Суд ЛНР вынес приговор Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике вынесли приговор бывшему коменданту Свердловска за преступления, связанные с незаконным завладением имущества. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

В Генпрокуратуре рассказали, что с июля по октябрь 2014 года подсудимый, находясь в тот период в должности коменданта Свердловска, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений против собственности, среди которых вымогательства, грабежи и разбой.

- Преступления были направлены на завладение имуществом предпринимателей, а именно дорогостоящими транспортными средствами, - сказали в ведомстве.

Бывшему коменданту Свердловска наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.