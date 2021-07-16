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Общество16 июля 2021 13:09

За грабежи в особо крупном размере, вымогательства и разбой: В ЛНР вынесли приговор бывшему коменданту Свердловска

За совершенные в 2014 году преступления его приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Суд ЛНР вынес приговор

Суд ЛНР вынес приговор

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике вынесли приговор бывшему коменданту Свердловска за преступления, связанные с незаконным завладением имущества. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

В Генпрокуратуре рассказали, что с июля по октябрь 2014 года подсудимый, находясь в тот период в должности коменданта Свердловска, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений против собственности, среди которых вымогательства, грабежи и разбой.

- Преступления были направлены на завладение имуществом предпринимателей, а именно дорогостоящими транспортными средствами, - сказали в ведомстве.

Бывшему коменданту Свердловска наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.