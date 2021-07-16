За грабежи в особо крупном размере, вымогательства и разбой: В ЛНР вынесли приговор бывшему коменданту Свердловска

Суд ЛНР вынес приговор
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Луганской Народной Республике вынесли приговор бывшему коменданту Свердловска за преступления, связанные с незаконным завладением имущества. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.
В Генпрокуратуре рассказали, что с июля по октябрь 2014 года подсудимый, находясь в тот период в должности коменданта Свердловска, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений против собственности, среди которых вымогательства, грабежи и разбой.
- Преступления были направлены на завладение имуществом предпринимателей, а именно дорогостоящими транспортными средствами, - сказали в ведомстве.
Бывшему коменданту Свердловска наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.