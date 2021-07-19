Для обеспечения жителей Приазовья питьевой водой необходимо поменять 120 километров труб

Проживая у воды, жители прибрежных населенных пунктов в ДНР сами остаются без воды Фото: Павел ХАНАРИН

Чтобы обеспечить жителей 5 сел в Новоазовском районе ДНР централизованной водой, необходимо проложить 120 километров труб. Об этом сообщил руководитель района Олег Моргун Донецкому агентству новостей.

- Для того, чтобы подключить все социальные объекты и граждан, которые проживают в Казацком, Безыменном, Приморском, Красноармейском и Саханке, нужно проложить 120 километров водопроводных труб, - сказал он.

По словам Олега Моргуна, в районе не первый год занимаются реконструкцией водопровода. В селе Красноармейское к воде подключили амбулаторию, детский сад, школу и местный клуб с библиотекой и спортзалом. Глава района отметил, что каждое прибрежное село нуждается в подобном обслуживании.

Сейчас ремонтные работы уже прошли в Саханке, где проложили один километр новых водопроводных труб. Теперь работы начались в селе Казацкое, где о стабильном водоснабжении не знают с довоенных времен. На очереди - населенные пункты Безыменное и Приморское.

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