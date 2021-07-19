Пожароопасный период в ЛНР сохранится до 21 июля

Из-за высокого риска возникновения пожаров жителей просят не разводить огонь в лесах и степях. Фото: МЧС ДНР

В ближайшие дни в Луганской Народной Республике сохранится жаркая и сухая погода. Из-за этого Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР сообщил о сохранении самого высокого - 5-го - уровня пожарной опасности до 21 июля.

- С 18 по 21 июля на территории Республики сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности - 5-й класс, - рассказали в ведомстве.

Напомним, о пожароопасности в ЛНР предупредили еще в конце июня. Из-за устоявшейся засухи местным жителям ограничили пребывание в лесополосах и степях. Людям запрещается разводить там открытый огонь. Нельзя оставлять также бутылки или осколки стекла, так как они могут сработать от солнца по принципу зажигательной линзы.

- Для предотвращения пожаров в лесных массивах Республики, в связи с установлением устойчивой сухой погоды и 5-го класса пожарной опасности ограничить пребывание граждан в лесах (хвойные насаждения) и въезд в них транспортных средств, - сказано в приказе Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Читайте также

Это только начало! В Донецк пришла настоящая жара

Согласно прогнозам синоптиков, июльское пекло только набирает обороты (подробнее)