В ДНР создали оборонно-промышленную корпорацию «Алмаз»

Новая структура обеспечит реализацию государственной политики в оборонно-промышленной сфере. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике учредили государственную корпорацию «Алмаз», которая будет реализовывать задачи государства в оборонно-промышленной сфере. Соответствующий указ уже подписан Главой Республики Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте под №203.

В документе говорится, что корпорация возьмется за разработку и производство, а также окажет содействие в разработке, производстве и экспорте продукции военного, гражданского и двойного назначения. Кроме того, «Алмаз» будет участвовать в социальных значимых и иных видах общественных проектов в интересах государства и общества.

- В состав корпорации «Алмаз» путем реорганизации (присоединения) войдут следующие госпредприятия - ГП «Топаз», Донецкий казенный завод химических изделий, Макеевский государственный проектный институт, научно-исследовательский институт комплексной автоматизации и государственный научно-исследовательский институт пластических масс, - уточняется в документе.

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