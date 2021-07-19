Коронавирус в ДНР: У 52 пациентов врачи обнаружили пневмонию

В силу возрастных изменений у пожилых людей лечение коронавируса проходит сложнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике не проводили новых исследований на коронавирус. В Министерстве здравоохранения сообщили, что лаборатория проходила санобработку.

При этом в ведомстве уточнили, что медики выявили за этот день 52 пневмонийных больных.

- Из них госпитализировали 36 пациентов, - рассказали в Минздраве.

Сейчас в больницах Республики лечатся 1 243 пациента с воспалением легких, 553 получают при этом кислородную поддержку.

Таким образом, согласно статистике, на территории ДНР инфицировались COVID-19 за все время 45 577 жителей. Уже прошли курс лечения и полностью выздоровели 39 186 человек, все еще болеют 2 953 пациента, а вот 3 438 граждан не смогли справиться с осложнениями и скончались от ковида.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Республики настоятельно рекомендуют жителям соблюдать противоэпидемические меры: придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки и проветривать помещения, а также надевать защитную маску в общественных местах.

Читайте также

«О смягчении правил речи не идет»: В ЛНР не будут снимать ограничения по въезду из-за COVID-19

Медики фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом уже среди детей (подробнее)