Мастер-класс от разведки: Юнармейцам ЛНР показали, как правильно метать ножи и обращаться с оружием

В рамках показательного выступления разведчики продемонстрировали также прохождение полосы препятствий - проволочных заграждений, кирпичных стен с проломами, разрушенных зданий. Фото: УНМ ЛНР

Около 30 участников патриотического движения «Молодая гвардия - Юнармия» побывали в разведывательном подразделении Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Такие мероприятия проходят для того, чтобы поближе познакомить юнармейцев с военной службой и обучить их навыкам, которые могут пригодиться в жизни. Особенно тем, кто решил связать свою судьбу с защитой Родины, - пояснили в Народной милиции.

Молодежи показали бытовые условия, в которых живут разведчики, предложили попробовать сдать нормативы по сборке и разборке оружия. А еще - провели для них несколько показательных выступлений с преодолением полосы препятствий и мастер-классом по метанию ножей.

- Спасибо за такой увлекательный день. Сегодня мы увидели, насколько тяжела подготовка военнослужащих, и даже сами попробовали свои силы в сборке оружия. Для нас это бесценный опыт, который мы будем только преумножать, - рассказал один из юнармейцев Владислав Ведерников.

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