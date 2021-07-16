В Макеевке двое подростков нашли деревянный ящик и решили его открыть – прогремел взрыв

Парень получил минно-взрывную травму. Фото: Алексей Дегтярев

17-летний житель Макеевки получил травмы в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Правоохранители раскрыли подробности происшествия. В Червоногвардейском районе Макеевки двое подростков нашли деревянный ящик с металлическими запирающимися задвижками. Вместо того, чтобы сообщить о находке в правоохранительные органы, ребята решили его открыть.

- После внезапной вспышки последовал взрыв. В результате 17-летний парень получил минно-взрывную травму, проникающее ранение правого глаза, внутри левого глаза присутствие инородных тел и множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки. Юноша был прооперирован и сейчас проходит лечение в РТЦ Донецка, - сообщили в МВД ДНР.

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